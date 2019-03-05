Galatasaray Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi.
Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı takım finalde, Itas Trentino(İtalya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Monika Ujhazi (Macaristan), Carlo Goitre (İtalya)
Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)
Kuzbass: Pashytskyy, Kobzar, Podlesnykh, Shcherbakov, Poletaev, Karpukhov (Kerminen, Dimitriev, Demakov, Krechetov)
Setler: 18-25, 25-19, 25-21, 25-17
Altın set: 15-10
Süre: 114 dakika (22, 24, 28, 25, 15)
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