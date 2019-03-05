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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda finale yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.03.2019 22:28 | Son Güncelleme

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımını altın set sonucunda eleyerek CEV Kupası'nda finale yükseldi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım finalde, Itas Trentino(İtalya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Monika Ujhazi (Macaristan), Carlo Goitre (İtalya)
Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)
Kuzbass: Pashytskyy, Kobzar, Podlesnykh, Shcherbakov, Poletaev, Karpukhov (Kerminen, Dimitriev, Demakov, Krechetov)
Setler: 18-25, 25-19, 25-21, 25-17
Altın set: 15-10
Süre: 114 dakika (22, 24, 28, 25, 15)

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı cev kupası

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