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Galatasaray'a acı haber! Eski başkan Selahattin Beyazıt vefat etti

21.01.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında vefat etti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında Galatasaray'da başkanlık yapmış ve sarı-kırmızılılar onun liderliğinde müzesine 9 kupa götürmüştü. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a acı haber! Eski başkan Selahattin Beyazıt vefat etti

Galatasaray camiası gelen acı haberle sarsıldı. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

GALATASARAY, SELAHATTİN BEYAZIT DÖNEMİNDE 9 KUPA KAZANDI

1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında Galatasaray'da başkanlık yapan Selahattin Beyazıt dönemindesarı-kırmızılılar, müzesine 9 kupa götürdü.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Selahattin Beyazıt'ın vefatının ardından Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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