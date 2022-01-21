Galatasaray'a acı haber! Eski başkan Selahattin Beyazıt vefat etti

Galatasaray camiası gelen acı haberle sarsıldı. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.
1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında Galatasaray'da başkanlık yapan Selahattin Beyazıt dönemindesarı-kırmızılılar, müzesine 9 kupa götürdü.
Selahattin Beyazıt'ın vefatının ardından Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum