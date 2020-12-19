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Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.12.2020 17:05 | Son Güncelleme

Son dakika Galatasaray haberleri... TFF Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın iki dönem önceki başkanı Duygun Yarsuvat'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Detaylar haberimizde...

Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda

Duygun Yarsuvat, koronavirüse yakalandı. Galatasaray’ın iki dönem önceki başkanı Duygun Yarsuvat koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Galatasaray eski başkanlarından Profesör Duygun Yarsuvat, dün gece hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Yarsuvat’ın ilaç ve oksijenle tedavi altında olduğu ifade edildi.

ÜNAL AYSAL'DAN SONRA GÖREVE GELDİ

Sarı-kırmızılı camianın en önemli isimlerinden olam Yarsuvat, Ünal Aysal’dan sonra göreve gelmiş, 4’üncü yıldızın takıldığı sezonda başkanlık yapmıştı. (AJANSSPOR)

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