Galatasaray eski Fenerbahçeli Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak isteyen Galatasaray, kadrosunu flaş bir isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı. ABD'li oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Pierre Jackson 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmiş; daha sonra Avrupa'da KK Cedevita ve Maccabi Tel Aviv'de de görev almıştı.

Sarı -lacivertli takım o dönem Kenan Sipahi'nin sakatlığı, Bo McCalabb'in de formsuzluğu sonrası oyun kurucu mevkiindeki eksikliği Pierre Jackson ile kapatmıştı. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde ise ABD'li oyuncu Daryl Macon ile yollarını ayırmıştı.

