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Galatasaray eski Fenerbahçeli Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı

17.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray eski Fenerbahçeli Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde beklentilerin altında kalan Galatasaray, daha önce ligimizde Fenerbahçe forması da giyen ABD'li oyun kurucu Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak isteyen Galatasaray, kadrosunu flaş bir isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı. ABD'li oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Pierre Jackson 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmiş; daha sonra Avrupa'da KK Cedevita ve Maccabi Tel Aviv'de de görev almıştı.

Sarı -lacivertli takım o dönem Kenan Sipahi'nin sakatlığı, Bo McCalabb'in de formsuzluğu sonrası oyun kurucu mevkiindeki eksikliği Pierre Jackson ile kapatmıştı. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde ise ABD'li oyuncu Daryl Macon ile yollarını ayırmıştı.

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