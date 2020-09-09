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Galatasaray, Etebo transferini açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.09.2020 21:34 | Son Güncelleme

Galatasaray, Etebo'yu 1 sezonluğuna kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Etebo transferini açıkladı!

Galatasaray, Oghenekaro Etebo'yu KAP'a bildirdi!

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SÖZLEŞME DETAYLARI

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Etebo, Galatasaray'da. (KAP)

Sözleşme: 1 yıl kiralık
Kiralama bedeli: 675.000 euro
Satın alma opsiyonu: 7.5 milyon euro
Maaş: 1.2 milyon euro

ETEBO'NUN AÇIKLAMALARI

Etebo, "Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim.” dedi.

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MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

Cengiz, "Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. "Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

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