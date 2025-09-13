Galatasaray, Eyüpspor'u da 2-0 mağlup ederek Süper Lig'deki serisini devam ettirdi!

Süper Lig’in ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, 5.hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçtan 2-0’lık skorla galip ayrılan sarı kırmızılı ekip namağlup serisini devam ettirdi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller Icardi ve Yunus Akgün'den geldi.

İLK 11’LER

Eyüpspor: Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus, Icardi

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINDA!

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk Eyüpspor deplasmanında yeni transferlere şans tanıdı. Cimbom’da transferin son günlerinde kadroya katılan Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan Eyüpspor karşılaşması ile Süper Lig’de ilk kez forma giydi.

MAURO ICARDI GOLLE GERİ DÖNDÜ…

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 7 Kasım 2024'teki Avrupa Ligi’nde Tottenham maçından bu yana ilk kez bir maça ilk 11’de başladı. Ahmed Kutucu'nun nefis pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Icardi, yaptığı tek vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü buldu. Son dönemde kilo sorunları sebebiyle sosyal medyada eleştiriler alan yıldız golcü, attığı golle resmen cevap verdi.

BARIŞ ALPER MÜTHİŞ DÖNDÜ

Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün'e asist yaparak takımının farkı 2'ye çıkartmasını sağladı. Bu golle birlikte taraftarlarla arasında transfer sebebiyle sıkıntı oluşan yıldız oyuncu, buzları eritmek için adım attı.

EYÜPSPOR OFSAYTA TAKILDI

Karşılaşmanın 53. dakikasında ikas Eyüpspor'un bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

KEREM DEMİRBAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

İkas Eyüpspor'un yeni transferi Kerem Demirbay, ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi.

Sarı-kırmızılılara 2023 yazında Almanya ekibi Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, 2 sezonda 2 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Bu yaz transfer döneminde Eyüpspor'a transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez mücadele etti. Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı tecrübeli oyuncuyu tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.