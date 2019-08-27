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Galatasaray, Falcao için Monaco yönetimi ile bir araya geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2019 21:14 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Galatasaray ile Monaco yöneticilerinin Çarşamba günü bir araya gelerek Radamel Falcao transferi hakkında görüşeceğini yazdı. Galatasaray yönetimi bu görüşmede Falcao transferini sonuçlandırmayı planlıyor.

Galatasaray, Falcao için Monaco yönetimi ile bir araya geliyor

Galatasaray'da Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaraylı yöneticilerin Çarşamba günü Monaco yönetimiyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray ile Monaco yöneticileri Çarşamba günü bir araya gelerek Falcao transferi hakkında görüşecek.

Galatasaray yönetimi bu görüşmede transferini sonuçlandırmayı planlıyor. Kolombiyalı golcü ile daha önceden anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, Monaco yönetimini ikna etmeye çalışacak.

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Galatasaray, Radamel Falcao transferi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Sarı kırmızılı kulübe gelmek isteyen yıldız golcü için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, bu transferde menajer ve temsilcilere de ödeme yapacak.

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radamel falcao Galatasaray

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