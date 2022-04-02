Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı için geri sayım sürüyor. Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bu kapsamda Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, 2 Nisan Cumartesi (bugün) Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

