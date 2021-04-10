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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu

10.04.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son iki maçından puan çıkaramayan Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında galibiyet peşinde. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 9'unda berabere kaldı ve 10'unu yitirdi. Hanesine 48 puan yazdıran Fatih Karagümrük, 34. hafta öncesi 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Akbaba, Oğulcan, Babel, Mostafa Mohammed

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Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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