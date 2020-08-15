Galatasaray Fatih Öztürk'ü transfer etti

Tecrübeli kaleci, sarı kırmızılı takımla resmi sözleşme imzaladı. Kaleci Fatih Öztürk, Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirmişti.

Temmuz 2019’da Kasımpaşa’ya transfer olan Fatih Öztürk, lacivert beyazlı ekipte 22 maçta 49 yol yerken, kalesini 3 kez gole kapattı. Deneyimli kaleci, Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kaldırma başarısı da gösterdi.

(TRT SPOR)

