Galatasaray Fatih Terim yönetiminde ligdeki 200. galibiyetini aldı

Bu karşılaşmalarda Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray, Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Younes Belhanda'nın ceza sahasında Uğur Çifti'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler önce korner kararı verdi. Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazı sonrası önce kulaklıkla VAR odası ile görüşen hakem Meler, daha sonra saha kenarına gelerek pozisyonu izledi. Halil Umut Meler, görüntüyü izledikten sonra kararını penaltı şeklinde düzeltti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fernando Reges'in ara pasında ceza sahasına giren Henry Onyekuru meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken, yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu ofsayt bayrağı kaldırdı. Tekrar VAR uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, kulaklıkla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğuna karar verdi.

Eren Derdiyok, ligin son 3 haftasında oynanan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, ligde bu sezon forma giydiği 13 maçta 7 kez ağları sarstı.

Onyekuru gol sayısını 6'ya çıkardı

Karşılaşmada 2 kez topu filelere gönderen sarı-kırmızılı futbolcu Henry Onyekuru, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Nijeryalı futbolcu, ligde daha önce Kayserispor maçında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.

Bu arada maçta Galatasaray'ın diğer golünü atan Sofiane Feghouli ise ligde bu sezon ilk kez topu ağlarla buluşturdu.

İstanbul'da Sivasspor'a puan yok

Galatasaray, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da hiç kaybetmediği rakibine toplamda 32 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Hakan Keleş ile ilk mağlubiyet

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

Sivas ekibi, Süper Lig'in 12. haftasında göreve başlayan Keleş yönetiminde daha önce çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, birinde berabere kalmıştı.

Sivasspor'un golleri Robinho'dan

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un iki golünü de Brezilyalı futbolcu Robinho attı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 16 müsabakada 8 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Robinho ligde daha önce Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında da ikişer gol kaydetmişti.

