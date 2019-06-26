Galatasaray, Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı

Galatasaray, eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Pitbull Melo!" denildi. Paylaşımda ayrıca takipçilere, 'Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?' soruldu.
2011 yılında İtalya'nın Juventus takımından kiralık olarak transfer edilen ve daha sonra bonservisi alınan Melo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 155 müsabakada 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Cimbom'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 de TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.
36 yaşına giren Felipe Melo şu an kariyerini Brezilya ekiplerinden Palmeiras'da sürdürüyor.
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