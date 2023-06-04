Galatasaray Fenerbahçe derbisi başladı! GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Fenerbahçe takımları 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda yarışıyor. Saat 19.00'da başlayan maç taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Nef Stadyumu'nda oynanan derbi maçını Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar üstleniyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının canlı yayın ekranı...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başladı

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.