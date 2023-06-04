SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray Fenerbahçe derbisi başladı! GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Fenerbahçe derbisi başladı! GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

04.06.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fenerbahçe maçının sonuçları maçın başlamasıyla birlikte merakla beklenmeye başladı. Taraftarlar Spor Toto Süper Lig'de 37. haftada oynanan ezeli rakiplerin derbisini büyük bir heyecanla izliyor. Galatasaray Fenerbahçe maç sonucu için canlı izleme ekranı aratılıyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi başladı! GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Fenerbahçe takımları 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda yarışıyor. Saat 19.00'da başlayan maç taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Nef Stadyumu'nda oynanan derbi maçını Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar üstleniyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının canlı yayın ekranı...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekran görüntüsü 2023-06-04 193106

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başladı

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Ekran görüntüsü 2023-06-04 193056

Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan'a büyük şok! 90+'da 2 gol birden...Arda Turan'a büyük şok! 90+'da 2 gol birden...
Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan talepGalatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan talep
Galatasaray'da Icardi defteri kapandı mı?Galatasaray'da Icardi defteri kapandı mı?
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray galatasaray fenerbahçe derbisi galatasaray fenerbahçe maçı galatasaray fener derbisi ne zaman bahçe maçı spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a veda etti!

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler netleşti!

Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler netleşti!

Galatasaray'da kötü haberler peş peşe geliyor!

Galatasaray'da kötü haberler peş peşe geliyor!

Kadroda sürpriz var! İlk 11'ler belli oldu

Kadroda sürpriz var! İlk 11'ler belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.