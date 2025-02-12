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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ilginç iddia! TFF'den tarihi hamle her an gelebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 07:58
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Süper Lig'in belki de kaderinin belirleneceği Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. Kazananın psikolojik olarak şampiyonluk yarışında dev adım atacağı karşılaşma için hakem konusunda TFF'de bazı hazırlıkların yapıldığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ilginç iddia! TFF'den tarihi hamle her an gelebilir...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihini 24 Şubat 20:00 olarak belirledi. TFF'nin dün yaptığı toplantıda çıkan kararın yanında başka konular hakkında da görüşüldüğü iddia edildi. Yabancı hakem için de masaya oturan yetkililer dev derbi için açık kapı bıraktı.

ODYAKMAZ VE KAZANCI ISRARCI

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için özellikle başkanvekili Mecnun Odyakmaz ile başkanvekillerinden Ceyhun Kazancı'nın yabancı hakem için baskı kurduğu ifade edildi. TFF içinde farklı seslerin de olduğu öğrenilirken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüş bildirmediği aktarıldı.

CUMAYA KADAR ARAŞTIRILACAK

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Cuma gününe kadar TFF'nin yabancı hakem konusunda karar vereceği öğrenilirken duruma göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem ataması yapabilecek.

Mynet Anket Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmalı mı?
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Evet, tartışmalara son verebilmek için yabancı hakem görev almalı.
Hayır, yerli hakemden devam edilmeli.
Bu anket 11 saat 41 dakika sonra sonlanacaktır.
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Hakem haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri tff
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