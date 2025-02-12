Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ilginç iddia! TFF'den tarihi hamle her an gelebilir...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihini 24 Şubat 20:00 olarak belirledi. TFF'nin dün yaptığı toplantıda çıkan kararın yanında başka konular hakkında da görüşüldüğü iddia edildi. Yabancı hakem için de masaya oturan yetkililer dev derbi için açık kapı bıraktı.

ODYAKMAZ VE KAZANCI ISRARCI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için özellikle başkanvekili Mecnun Odyakmaz ile başkanvekillerinden Ceyhun Kazancı'nın yabancı hakem için baskı kurduğu ifade edildi. TFF içinde farklı seslerin de olduğu öğrenilirken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüş bildirmediği aktarıldı.

CUMAYA KADAR ARAŞTIRILACAK

Cuma gününe kadar TFF'nin yabancı hakem konusunda karar vereceği öğrenilirken duruma göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem ataması yapabilecek.