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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan iddia! Tugay Kerimoğlu'dan Anderson Talisca açıklaması

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2025 17:19
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Ligin kaderini yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi ünlü yorumcu Tugay Kerimoğlu flaş bir iddiada bulundu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Talisca hakkında konuşan Kerimoğlu, Brezilyalı oyuncunun sakatlık riskinden bahsetti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan iddia! Tugay Kerimoğlu'dan Anderson Talisca açıklaması
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin son performansı hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu, Arma&NutSpor YouTube kanalında flaş açıklamalarda bulundu.

"ANDERLECHT MAÇINDA OYNAMAMASININ SEBEBİNİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?"

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"Talisca iyi bir sol ayak, Alanya maçında gol attı diyorsunuz ama Anderlecht maçında oynamamasının sebebini hiç düşündünüz mü?"

"SAKATLIK RİSKİ YÜZDE 100"

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"Sakatlık riskinin yüzde 100 olduğu bir oyuncu şu anda. Kasımdan bu yana olan sürece bak 3 ay geçmiş. Bu oyuncunun sakatlanma riski en üst seviyede. Bunun fiziksel anlamdaki gelişimini doğru düzgün sapalaman lazım, Jose Mourinho da bunu yapıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca fenerbahçe galatasaray
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