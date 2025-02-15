Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan iddia! Tugay Kerimoğlu'dan Anderson Talisca açıklaması

Fenerbahçe'nin son performansı hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu, Arma&NutSpor YouTube kanalında flaş açıklamalarda bulundu.

"ANDERLECHT MAÇINDA OYNAMAMASININ SEBEBİNİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?"

"Talisca iyi bir sol ayak, Alanya maçında gol attı diyorsunuz ama Anderlecht maçında oynamamasının sebebini hiç düşündünüz mü?"

"SAKATLIK RİSKİ YÜZDE 100"

"Sakatlık riskinin yüzde 100 olduğu bir oyuncu şu anda. Kasımdan bu yana olan sürece bak 3 ay geçmiş. Bu oyuncunun sakatlanma riski en üst seviyede. Bunun fiziksel anlamdaki gelişimini doğru düzgün sapalaman lazım, Jose Mourinho da bunu yapıyor."