Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan iddia! Tugay Kerimoğlu'dan Anderson Talisca açıklaması

Fenerbahçe'nin son performansı hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu, Arma&NutSpor YouTube kanalında flaş açıklamalarda bulundu.
"Talisca iyi bir sol ayak, Alanya maçında gol attı diyorsunuz ama Anderlecht maçında oynamamasının sebebini hiç düşündünüz mü?"
"Sakatlık riskinin yüzde 100 olduğu bir oyuncu şu anda. Kasımdan bu yana olan sürece bak 3 ay geçmiş. Bu oyuncunun sakatlanma riski en üst seviyede. Bunun fiziksel anlamdaki gelişimini doğru düzgün sapalaman lazım, Jose Mourinho da bunu yapıyor."
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