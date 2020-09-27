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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 12 sarı kart çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 21:35 | Son Güncelleme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık mücadelede toplam 12 sarı kart çıkardı. Palabıyık bunların 7’sini sarı-kırmızılılara, 5’ini sarı-lacivertlilere gösterdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 12 sarı kart çıktı!

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çaldı. Karşılaşmaya sarı kartlar damga vurdu.

Palabıyık, toplamda 12 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertlilerde ise oyunculardan Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo ve Teknik Direktör Erol Bulut sarı kart gördü.

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