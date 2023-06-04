Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Arda Güler heyecan sardı, tüm gözler onda olacak! İşte nedeni...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Haftanın maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Başlama düdüğü 19.00'da çalacak karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray mücadeleyi kazanarak ligi derbi galibiyetiyle tamamlayarak çifte sevinç yaşamak isterken, şampiyonluğu Sarı-Kırmızılılar'a kaptıran Fenerbahçe cephesi ise kazanarak hem taraftarının bir nebze olsun gönlünü almak hem de ikincilik mücadelesinde Beşiktaş ile olan farkı açmak istiyor.

TRİBÜNLER TAM KAPASİTE

50 binden fazla taraftarın tribünden takip edeceği mücadele birçok özel misafir de karşılaşmayı canlı takip etmek için tribünde yerini alacak.

ARDA GÜLER İÇİN GELİYORLAR

Öte yandan derbide gözler Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'de olacak. Sarı-lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler için derbide Avrupa'dan birçok scout ekibinin de olacağı öğrenilirken, genç oyuncu için notlar alacak.

LİGDE 19 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

Ligde son yedi maçta da 11'de sahne alan Arda, şu ana kadar bu kulvarda 19 karşılaşmada dört gol ve üç asistle klasını gösterdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveria, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Emre Mor (İrfan), Valencia, Batshuayi