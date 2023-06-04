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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Arda Güler heyecan sardı, tüm gözler onda olacak! İşte nedeni...

04.06.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 37. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. İki ekipte sezonu ezeli rakibine karşı alacağı galibiyetle kapatmak isterken, karşılaşma öncesi Arda Güler'i heyecan sardı. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Arda Güler heyecan sardı, tüm gözler onda olacak! İşte nedeni...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Haftanın maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Başlama düdüğü 19.00'da çalacak karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray mücadeleyi kazanarak ligi derbi galibiyetiyle tamamlayarak çifte sevinç yaşamak isterken, şampiyonluğu Sarı-Kırmızılılar'a kaptıran Fenerbahçe cephesi ise kazanarak hem taraftarının bir nebze olsun gönlünü almak hem de ikincilik mücadelesinde Beşiktaş ile olan farkı açmak istiyor.

TRİBÜNLER TAM KAPASİTE

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50 binden fazla taraftarın tribünden takip edeceği mücadele birçok özel misafir de karşılaşmayı canlı takip etmek için tribünde yerini alacak.

ARDA GÜLER İÇİN GELİYORLAR

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Öte yandan derbide gözler Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'de olacak. Sarı-lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler için derbide Avrupa'dan birçok scout ekibinin de olacağı öğrenilirken, genç oyuncu için notlar alacak.

LİGDE 19 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

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Ligde son yedi maçta da 11'de sahne alan Arda, şu ana kadar bu kulvarda 19 karşılaşmada dört gol ve üç asistle klasını gösterdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveria, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Emre Mor (İrfan), Valencia, Batshuayi


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