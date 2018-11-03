Derbide kavga karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kavga eden yıldızları bekleyen cezalar...

Derbideki olaylara karışan futbolcular yandı! İşte yıldızları bekleyen cezalar

1 / 24 Yaşanan çirkin görüntülerin ardından kırmızı kart gören, olaylara karışan ve futbolcu kovalayan oyunculara kötü haber...

2 / 24 Medya ve kamuoyunda 1-3 maçlık gibi cezalar dolaşmasına karşılık disiplin talimatındaki detay PFDK'ya sevk edilecek oyuncuları ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmış oldu.

3 / 24 SALDIRIDAN CEZA GELİYOR | Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi

4 / 24 5-10 MAÇ ARASINDA CEZA | Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması,

5 / 24 Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu.

6 / 24 SOLDADO, JAILSON, NDIAYE | Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak.

7 / 24 Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir.

8 / 24 JAILSON: Belhanda'ya tokat attı

9 / 24 ROBERTO SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı

10 / 24 BADOU NDIAYE: Jailson'a kafa attı

11 / 24 HASAN ŞAŞ NE OLACAK? | Hasan Şaş'ın kenardan gelerek Skrtel'e saldırması kendisini 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı.

12 / 24 Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı.

13 / 24 Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ile karşı karşıya kalacak.

14 / 24 GALATASARAY'A CEZA | Tribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak.

15 / 24 TFF DEVREYE GİREBİLİR | Türkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.

16 / 24 2- Jailson, Belhanda'ya tokat attı

17 / 24 3- Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı

18 / 24 4- Jailson, Serdar Aziz'e vurdu

19 / 24 5- Badou Ndiaye, Jailson'un boğazını sıkıp kafa attı

20 / 24 6- Garry Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı

21 / 24 7- Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu

22 / 24 8- Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu

23 / 24 9- Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti