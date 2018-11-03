SPOR

Derbide kavga karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.11.2018 19:39 | Son Güncelleme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan kavga sonrası gözler verilecek cezalar için TFF'ye çevrilirken, sevk ve raporlarla ilgili ilginç detaylara da ulaşıldı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuları bekleyen cezalar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kavga eden yıldızları bekleyen cezalar...

Derbideki olaylara karışan futbolcular yandı! İşte yıldızları bekleyen cezalar

1 / 24

Yaşanan çirkin görüntülerin ardından kırmızı kart gören, olaylara karışan ve futbolcu kovalayan oyunculara kötü haber...

Yaşanan çirkin görüntülerin ardından kırmızı kart gören, olaylara karışan ve futbolcu kovalayan oyunculara kötü haber...
2 / 24

Medya ve kamuoyunda 1-3 maçlık gibi cezalar dolaşmasına karşılık disiplin talimatındaki detay PFDK'ya sevk edilecek oyuncuları ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmış oldu.

Medya ve kamuoyunda 1-3 maçlık gibi cezalar dolaşmasına karşılık disiplin talimatındaki detay PFDK'ya sevk edilecek oyuncuları ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmış oldu.
3 / 24

SALDIRIDAN CEZA GELİYOR | Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi

SALDIRIDAN CEZA GELİYOR | Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi
4 / 24

5-10 MAÇ ARASINDA CEZA | Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması,

5-10 MAÇ ARASINDA CEZA | Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması,
5 / 24

Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu.
6 / 24

SOLDADO, JAILSON, NDIAYE | Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak.

SOLDADO, JAILSON, NDIAYE | Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak.
7 / 24

Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir.

Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir.
8 / 24

JAILSON: Belhanda'ya tokat attı

JAILSON: Belhanda'ya tokat attı
9 / 24

ROBERTO SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı

ROBERTO SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı
10 / 24

BADOU NDIAYE: Jailson'a kafa attı

BADOU NDIAYE: Jailson'a kafa attı
11 / 24

HASAN ŞAŞ NE OLACAK? | Hasan Şaş'ın kenardan gelerek Skrtel'e saldırması kendisini 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı.

HASAN ŞAŞ NE OLACAK? | Hasan Şaş'ın kenardan gelerek Skrtel'e saldırması kendisini 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı.
12 / 24

Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı.

Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı.
13 / 24

Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ile karşı karşıya kalacak.

Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ile karşı karşıya kalacak.
14 / 24

GALATASARAY'A CEZA | Tribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak.

GALATASARAY'A CEZA | Tribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak.
15 / 24

TFF DEVREYE GİREBİLİR | Türkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.

TFF DEVREYE GİREBİLİR | Türkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.
16 / 24

2- Jailson, Belhanda'ya tokat attı

2- Jailson, Belhanda'ya tokat attı
17 / 24

3- Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı

3- Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı
18 / 24

4- Jailson, Serdar Aziz'e vurdu

4- Jailson, Serdar Aziz'e vurdu
19 / 24

5- Badou Ndiaye, Jailson'un boğazını sıkıp kafa attı

5- Badou Ndiaye, Jailson'un boğazını sıkıp kafa attı
20 / 24

6- Garry Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı

6- Garry Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı
21 / 24

7- Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu

7- Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu
22 / 24

8- Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu

8- Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu
23 / 24

9- Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti

9- Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti
24 / 24

10- Sahaya bir taraftar girdi, etkisiz hale getirildi (Sporx)

10- Sahaya bir taraftar girdi, etkisiz hale getirildi (Sporx)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray-Fenerbahçe tff

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Fırat Aydınus Topun Taça Çıktığını Görmüyormu TFF Bu Hakeme Ne Ceza Verecek Acaba Merakla Bekliyoruz
saha kapama cezası verilmeli en az 5 mac
Şu anda Türk futbolunun iki zararlısı Fatih Terim ve Hasan Şaş tır.Bunlardan kurtulursa futbolumuzda adalet sağlanır.Birçok kişinin suçladığı Aziz Yıldırımın ne Fetöyle ne derin devletle ilişkisi olmadı.Tam tersi bunlara karşı hep dik durdu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derbide kavga karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavga karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Akhisarspor 1 - 1 Erzurumspor

Akhisarspor 1 - 1 Erzurumspor

'Fatih Terim, Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü' iddiası!

'Fatih Terim, Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü' iddiası!

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Kasımpaşa 1-2 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-2 Antalyaspor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.