Derbide kavga karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kavga eden yıldızları bekleyen cezalar...
Derbideki olaylara karışan futbolcular yandı! İşte yıldızları bekleyen cezalar
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Yaşanan çirkin görüntülerin ardından kırmızı kart gören, olaylara karışan ve futbolcu kovalayan oyunculara kötü haber...
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Medya ve kamuoyunda 1-3 maçlık gibi cezalar dolaşmasına karşılık disiplin talimatındaki detay PFDK'ya sevk edilecek oyuncuları ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmış oldu.
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SALDIRIDAN CEZA GELİYOR | Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi
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5-10 MAÇ ARASINDA CEZA | Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması,
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Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu.
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SOLDADO, JAILSON, NDIAYE | Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak.
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Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir.
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JAILSON: Belhanda'ya tokat attı
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ROBERTO SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı
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BADOU NDIAYE: Jailson'a kafa attı
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HASAN ŞAŞ NE OLACAK? | Hasan Şaş'ın kenardan gelerek Skrtel'e saldırması kendisini 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı.
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Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı.
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Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ile karşı karşıya kalacak.
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GALATASARAY'A CEZA | Tribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak.
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TFF DEVREYE GİREBİLİR | Türkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.
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2- Jailson, Belhanda'ya tokat attı
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3- Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı
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4- Jailson, Serdar Aziz'e vurdu
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5- Badou Ndiaye, Jailson'un boğazını sıkıp kafa attı
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6- Garry Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı
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7- Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu
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8- Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu
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9- Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti
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10- Sahaya bir taraftar girdi, etkisiz hale getirildi (Sporx)
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