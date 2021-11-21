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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Squid Game süprizi! Görsel şölen gündem oldu

21.11.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün gerçekleşecek dev derbide Galatasaray'ın yaptığı Squid Game kareografisi gündem oldu. Taraftarların hazırladığı ve ilk kez denediği kareografi ile maç öncesi görsel şölen yaşandı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Squid Game süprizi! Görsel şölen gündem oldu

2 sene aradan sonra tam kapasite seyirciyle maça çıkacak olan sarı kırmızı takımda taraftarlar, Fenerbahçe derbisine özel koreografi hazırladı. Takım, ezeli rakiplerine Squid Game'den esinlenmeler yapacağını belirtmişti. Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe derbisi için ilk defa çifte koreografi planladığı iddiaları gündemdeydi.

GALATASARAY'DAN SQUİD GAME KAREOGRAFİSİ!

Sarı kırmızılı takım 19:00'da başlayacak maç öncesi hazırladığı kareografi ile görsel şölen sundu. Ayrıca ilk kez çifte koreografi planlandığı iddiası da bulunuyordu. İşte o renkli anlar:

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Galatasaray Futbol Kulübü
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