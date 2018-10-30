SPOR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş iddia!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Galatasaray-Fenerbahçe ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarını hangi hakemlerin yöneteceği merak konusu oldu. MHK'nin bu iki önemli maçta da FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'a görev vermeyeceği ortaya çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş iddia!

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın UEFA'nın 25 elit hakeminin katılacağı VAR eğitimi için Madrid'e gideceği ve bu eğitimin cuma akşamına kadar sürecek olmasından dolayı cuma günü oynanacak olan derbi karşılaşmasında düdük çalmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde VAR sistemini kullanacak olan UEFA'nın elit hakemlerinin yanı sıra gelecek vaad eden hakemlerine de hafta başından bu yana eğitime aldığı ve Türkiye'den de Halil Umut Meler'i bu eğitime çağırdığı ortaya çıktı.

Derbi maçına Çakır'dan mahrum atama yapacak olan MHK'nin Galatasaray - Fenerbahçe ve Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmaları için favori isimlerinin Fırat Aydınus ile Ali Palabıyık olduğu ifade edildi. (Sporx)

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi!Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi!
Akhisarspor 1 - 0 Göztepe (Maç özeti)Akhisarspor 1 - 0 Göztepe (Maç özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır Galatasaray-Fenerbahçe başakşehir beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Batman - Kasımpaşa maçında skandal olay! Hakem maçı tatil etti

Batman - Kasımpaşa maçında skandal olay! Hakem maçı tatil etti

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

Ersun Yanal: Fenerbahçe'den kimse benimle iletişime geçmedi!

Ersun Yanal: Fenerbahçe'den kimse benimle iletişime geçmedi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇÜNKÜ...TÜRKİYEDE ADALETLİ MAÇ YÖNETEMİYOR.. VEYA YÖNETTİRMİYORLAR... ????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş iddia!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş iddia!

Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi!

Akhisarspor 1 - 0 Göztepe (Maç özeti)

Akhisarspor 1 - 0 Göztepe (Maç özeti)

Beşiktaş Rizespor'a patladı, yara sardı!

Beşiktaş Rizespor'a patladı, yara sardı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu!

Kadıköy'de büyük yıkım!

Kadıköy'de büyük yıkım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.