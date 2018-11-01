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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bedeli 1 milyar 160 milyon TL

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 160 milyon TL.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bedeli 1 milyar 160 milyon TL

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılılar önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılılar kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 96 milyon Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan futbolcuların değeri ise 90 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 160 milyon.

Sahanın en değerlisi Badou Ndiaye olacak

Galatasaray’ın kadrosunda yer alan Badou Ndiaye 15 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Ndiaye’yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru takip ediyor. Fenerbahçe’de ise Cezayirli futbolcu Islam Slimani'nin piyasa değeri 16 milyon Euro. Ancak Slimani cezasından dolayı bu hafta derbide görev alamayacak. Yıldız futbolcunun ardından takımdaki en değerli isim de 14 milyon Euro ile Andre Ayew.

Kalecilere bakıldığı zaman Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nin değeri 6 milyon Euro, Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Harun Tekin’in güncel piyasa değeri de 2 milyon 500 bin Euro olarak bulunuyor.

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Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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