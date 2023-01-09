Galatasaray Fenerbahçe derbisinin golcüsü Sergio Oliveira'nın eşi seksi pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

2022 yılında Galatasaray'a katılarak taraftarı heyecanlandıran dünyaca ünlü futbolcu Sergio Oliveira'nın eşi Cristiana Goncalves Pereira, iddialı paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Kocası Sergio Oliveira'nın Galatasaray'a transfer olmasından kısa bir süre Galatasaray forması giyen Cristiana Goncalves, sosyal medyada epey aktif.

2019 yılında dünyaevine giren çift, aşk dolu pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Instagram'da 70 bini aşkın takipçisi bulunan Cristiana Goncalves, kusursuz fiziği ve birbirinden iddialı kareleriyle taraftarın yoğun ilgisine maruz kalıyor.

Goncalves'in paylaşımlarına ''İşte bizim yengemiz'' ve ''Her zamanki gibi çok güzelsin yenge'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Cristiana Goncalves'in mesleği ise avukatlık.

İş hukuku üzerine yüksek lisans yapan Goncalves, kariyeriyle de takdir topluyor.



