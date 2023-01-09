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  4. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin golcüsü Sergio Oliveira'nın eşi seksi pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin golcüsü Sergio Oliveira'nın eşi seksi pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

09.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, dün akşam Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleşen büyük derbide gol kilidini açan ilk isim oldu. Attığı golle taraftarı havaya uçuran Portekizli yıldız Sergio Oliveira'nın saha dışındaki yaşamı merak konusu oldu.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin golcüsü Sergio Oliveira'nın eşi seksi pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

2022 yılında Galatasaray'a katılarak taraftarı heyecanlandıran dünyaca ünlü futbolcu Sergio Oliveira'nın eşi Cristiana Goncalves Pereira, iddialı paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliveira'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Kocası Sergio Oliveira'nın Galatasaray'a transfer olmasından kısa bir süre Galatasaray forması giyen Cristiana Goncalves, sosyal medyada epey aktif.

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

2019 yılında dünyaevine giren çift, aşk dolu pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Instagram'da 70 bini aşkın takipçisi bulunan Cristiana Goncalves, kusursuz fiziği ve birbirinden iddialı kareleriyle taraftarın yoğun ilgisine maruz kalıyor.

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Goncalves'in paylaşımlarına ''İşte bizim yengemiz'' ve ''Her zamanki gibi çok güzelsin yenge'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Cristiana Goncalves'in mesleği ise avukatlık.

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

İş hukuku üzerine yüksek lisans yapan Goncalves, kariyeriyle de takdir topluyor.

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'

Derbide gol kilidini açan Galatasaraylı Sergio Oliviera'nın eşi cesur pozlarıyla büyüledi! 'İşte bizim yengemiz...'


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