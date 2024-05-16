Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarında şaşırtan detay!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Sarı-kırmızılıların beraberlik alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçtaki oranlar dikkat çekti.

GALATASARAY FAVORİ AMA...

Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterildi fakat sarı-kırmızılıların oranı Fenerbahçe'ye çok yakın gösterildi.

Galatasaray: 1.96

Fenerbahçe: 2.60

Beraberlik: 3.37

BERABERLİK YETİYOR

Galatasaray'a bu maçtan alacağı 1 puan bile şampiyonluk için yetiyor. Sarı-kırmızılılar yaptığı hazırlıklarda yine de Fenerbahçe'yi mağlup etmek için oynayacağı öğrenildi. Tüm taktik planını buna göre yapan Okan Buruk, oyuncularının derbiyi kazanmasını istiyor.





