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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarında şaşırtan detay!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.05.2024 11:03
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak ve şampiyonluğun düğümünü çözecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarında şaşırtan detay!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Sarı-kırmızılıların beraberlik alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçtaki oranlar dikkat çekti.

GALATASARAY FAVORİ AMA...

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Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterildi fakat sarı-kırmızılıların oranı Fenerbahçe'ye çok yakın gösterildi.

Galatasaray: 1.96
Fenerbahçe: 2.60
Beraberlik: 3.37

BERABERLİK YETİYOR

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Galatasaray'a bu maçtan alacağı 1 puan bile şampiyonluk için yetiyor. Sarı-kırmızılılar yaptığı hazırlıklarda yine de Fenerbahçe'yi mağlup etmek için oynayacağı öğrenildi. Tüm taktik planını buna göre yapan Okan Buruk, oyuncularının derbiyi kazanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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