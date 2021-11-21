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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

21.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ezeli iki rakip Galatasaray - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın tercihleri belli oldu. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Dünyanın sayılı derbilerinden olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Süper Lig'in 13. haftasında sahne alıyor. Ligde zirveden uzak kalan iki takım kritik bir maça çıkacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha

GALATASARAY'DA ARDA VE BOEY YOK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.

FENERBAHÇE'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.

DERBİDE İLK GOL KRİTİK

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.


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