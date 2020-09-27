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Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle |GS FB canlı izle | Derbi izle

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.09.2020 17:58 | Son Güncelleme

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Taraftarlar dev derbiyi izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle |GS FB canlı izle | Derbi izle

GS FB derbi canlı izle... Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Nefesler tutuldu, tüm Türkiye bu dev derbinin başlama vuruşunu bekliyor. Taraftarlar bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da. İşte dev derbinin detayları...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Enner Valencia, Sosa, Thiam, Samatta

DERBİNİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray Fenerbahçe hakemi:ALİ PALABIYIK(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET CEM SATMAN(2. Yardımcı Hakem)
METE KALKAVAN(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
BAHATTİN DURAN(AVAR)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)
MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)
UFUK ILGAZ(Temsilci)

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLE (Üyelik gerektirebilir)

FENERBAHÇE DERBİDE TAM KADRO

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.

DERBİYE DAİR DETAYLAR

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 391 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
madem ki unuttunuz o puslu geceyi.tekrar hatırlatırız şanlı bahçeyi
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