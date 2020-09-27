Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle |GS FB canlı izle | Derbi izle

GS FB derbi canlı izle... Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Nefesler tutuldu, tüm Türkiye bu dev derbinin başlama vuruşunu bekliyor. Taraftarlar bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da. İşte dev derbinin detayları...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Enner Valencia, Sosa, Thiam, Samatta

DERBİNİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray Fenerbahçe hakemi:ALİ PALABIYIK(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM SATMAN(2. Yardımcı Hakem)

METE KALKAVAN(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

BAHATTİN DURAN(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)