Galatasaray Fenerbahçe maçı geniş özeti! Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'de derbi heyecanı!

Dev derbi bugün 21 Kasım'da 19:00 itibariyle başladı. Nef Stadyumu'nda gerçekleşen Galatasaray Fenerbahçe maçını yöneten isim Halil Umut Meler oldu. Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 yenerken maçın geniş özeti de merak edildi. İşte GS - FB maçı geniş özeti...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

1' Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, derbi başladı!

4' Cicaldau topu kontrol edemedi, Mert Hakan'ın önüne düşen topta tecrübeli oyuncu uzaklardan şansını denedi ancak Muslera başarılı.

6' Galatasaray'dan bir top kaybı daha... Fenerbahçe kontraya kalktı, Zajc sol kanattan şık hareketlerle içeri girdi, vurdu fakat Muslera topu rahat kontrol etti.

11' Galatasaray bu kez topu kaptı, Kerem savunma arkasına sarkan Feghouli'yi gördü. Cezayirli yıldız karşı karşıya kaldığı Berke'yi geçemedi!

GOL

16' Galatasaray kontraya kalktı, Kerem Morutan'ı gördü. Morutan bekletmeden topu yeniden Kerem'e aktardı. Ceza sahası içine giren Kerem, karşı karşıya kaldığı Berke'yi avladı, Aslan'ı 1-0 öne geçirdi!

20' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

26' Ceza sahasının sol çaprazına doğru açılan topa Van Aanholt gelişine bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde yandan dışarıya gitti.

GOL

31' Savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil, İrfan Can'ın pasıyla topla buluştu. Sarı-Kırmızılı savunmayı peşine takan yıldız oyuncu, Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda iyi vurdu, ağları sarstı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına +3 ekleniyor.

Dev mücadelenin ilk 45 dakikası sona erdi.

46' Derbide ikinci devre başladı.

47' Kerem çok iyi döndü, 3 Fenerbahçeli'nin arasından çıktı, Morutan'a verdi. Morutan sola çekip vurdu, top yandan auta gitti. Ancak bayrak havada.

53' Berisha cez alanı sol çaprazında topla buluştu. Alman futbolcu sağ ayağıyla vurdu, top savunmadan sekip yine önüne düştü, yıldız futbolcu bu kez bekletmeden soluyla vurdu, top auta gitti.

56' Kerem'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Van Aanholt, Berke ile karşı karşıya kaldı, vurmak yerine içerdeki Halil ve Feghouli'yi düşündü. Ancak Kim Min-Jae harika müdahaleyle, çok kritik bir pozisyonu önledi.

62' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Mert Hakan sol kanattan geldi, uzak direkteki İrfan'ı gördü. İrfan'ın şutu Muslera'da kaldı.

69' Galatasaray'ın kontratağında Taylan, Cicaldau'ya gönderdi topu. Rumen futbolcu sola çekti, yerden düzgün vurdu ancak Berke başarılı.

80' Taylan savunma arkasına sarkan Diagne'ye harika bir uzun top gönderdi. Diagne kaleci Berke'nin üzerine vurdu.

KIRMIZI KART!

83' Tisserand, sol çaprazda Kerem'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

GOL İPTAL!

84' Van Aanholt'un sol çaprazdan ön direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Diagne kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında ise Halil Umut Meler faul gerekçesiyle golü iptal etti.

89' Sol kanattan bindirip sıfıra inen Van Aanholt'un ön direğe çıkarttığı topa Mohamed vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü. Seken topla buluşan Kerem sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

90' Karşılaşmanın sonuna +7 ekleniyor.

GOL

90+3' Sağ kanatta topla buluşan Rossi topu Crespo'ya çıkarttı. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Crespo, yerden uzak direğe doğru çok sert bir vuruş yaptı. Direğin içine çarpan top ağlara gitti.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona erdi.

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü 19.00'da başladı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN SPORTS 1 HD üzerinden naklen yayınlandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de bugün gerçekleştirilen derbi ile tarihte 394. kez karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak isimlendirilen yerde 17 Ocak 1909'da gerçekleştirilen ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında üstünlük Fenerbahçe'de bulunuyor.

Fenerbahçe geride kalan 393 maçtan 146'sını almıştı, Galatasaray ise 125 kez kazanmıştı. İki ezeli rakip 122 maçta berabere kalmıştı. Fenerbahçe 536 Galatasaray ise 489 gol atmıştı.



