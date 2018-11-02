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Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi Eren Derdiyok ısınmada sakatlandı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.11.2018 21:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Eren Derdiyok şoku yaşandı! Maç öncesi yapılan ısınmada sakatlık geçiren Eren Derdiyok, maça çıkamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi Eren Derdiyok ısınmada sakatlandı!

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlık şoku yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim forvet hattında Eren Derdiyok'a görev vermişti. Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında ligde 2 maç aradan sonra Eren Derdiyok'u 11'e alırken bu beklenti gerçekleşmedi.

Isınma esnasında sakatlık geçiren Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş 11'e dahil edildi

24 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in derbideki 1 numaralı gol ayağı oldu.

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Galatasaray eren derdiyok

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