Galatasaray-Fenerbahçe maçına dakikalar kala Okan Buruk'tan Muslera kararı! İşte muhtemel 11'ler

Beklenen gün geldi. Süper Lig'in 25. haftasında belki de şampiyonluğun düğümünün çözüleceği karşılaşmada Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Mücadelenin başlasmasına az bir süre kala iki tarafın hocaları da 11'lerini büyük oranda belli olurken, Okan Buruk Sarı-Kırmızılılar'da en çok merak edilen isimlerin başında gelen Muslera-Günay arasında da tercihini yaptı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

ELDİVENLER KAPTAN MUSLERA'DA!

Geçtiğimiz hafta içindeki AZ Alkmaar maçında forma giymeyen Fernando Muslera’nın, Fenerbahçe karşılaşmasında Günay’dan tekrar eldivenleri alması bekleniyor. İlk yarıda Kadıköy’deki derbide sahaya çıkıp, Volkan Demirel’i geride bırakarak 53 maçla derbilerde en çok forma giyen kaleci unvanını elde eden Muslera, daha sonra Beşiktaş karşısında da kaledeydi. Uruguaylı kaptan, bu akşam da kaleye geçmesi durumunda 55 derbide forma giyen Bülent Korkmaz’ın rekorunu egale edecek ve 60 derbiyle ilk sıradaki Rıza Çalımbay’ın ardından 2.liğe ortak olacak. Muslera (431 maç), daha önce ligde Korkmaz’ı (428 maç) geride bırakmış ve Galatasaray’da lig tarihinin en çok forma giyen ismi olmuştu.

FRANKOWSKİ VE EREN İÇİN İLK

Ara transfer döneminde Lens’ten kiralık olarak alınan Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’daki ilk maçına 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor deplasmanında çıkmıştı. Bu mücadelede 1 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu akşam tıpkı Eren Elmalı gibi kariyerindeki ilk Fenerbahçe derbisinde boy gösterecek. İlk 11’de oynaması beklenen isimlerden Mario Lemina da yaklaşık 6 yıl sonra (Eylül 2019/0-0) Fenerbahçe’ye karşı forma giyecek.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU EKSİK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de derbi karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Kaleci Dominik Livakovic ise antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Bu isimler derbi maçta kadroda bulunacak.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde derbinin maç kadrosunda olmayacak.

DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM OLACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde 18’inci kez yabancı hakem görev yapacak. Derbiyi son olarak 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler yönetmişti. Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak maçta ise Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Öte yandan yabancı hakemlerin düdük çaldığı 17 maçta iki takım da 5’er galibiyet alırken, 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe rakip ağlara 18 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü.