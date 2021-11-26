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Galatasaray Fenerbahçe maçında oyundan atılan Fatih Terim kaç maç ceza yedi? Son dakika!

26.11.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig heyecanı sürerken 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Maç esnasında yaşanan gerginliklerin ardından Fatih Terim'in kaç maç ceza aldığı merak ediliyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçında oyundan atılan Fatih Terim kaç maç ceza yedi? İşte gelişmenin detayları...

Galatasaray Fenerbahçe maçında oyundan atılan Fatih Terim kaç maç ceza yedi? Son dakika!

Fenerbahçe'nin 2-1 galip ayrıldığı dev derbide kimi anlarda tansiyon yükselmişti. Karşılaşmanın sonunda iki takım futbolcuları gerginlik yaşarken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyunun son bölümüde kırmızı kart görmüştü. Peki Fatih Terim kaç maç ceza yedi?

FATİH TERİM KAÇ MAÇ CEZA YEDİ?

Son gelişmelere göre PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan maçlarla ilgili kararlarını duyurdu. PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi.

FATİH TERİM NEDEN CEZA ALDI?

Bu sene Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı devirerek bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray'a PFDK'den üzücü bir haber geldi. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar sebebiyle 5 maç ceza aldı.

Ayrıca Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verildiği açıklandı.

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