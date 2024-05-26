Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbi paylaşımına böyle yanıt verdi! Taraftardan beğeni yağmuru

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşmasının yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesabından ardı ardına paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Yapılan paylaşımlardan birinde geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın sahasında oynanan ve Fenerbahçe'nin tek farklı kazandığı mücadelenin ardından Sarı-Lacivertliler'in yaptığı paylaşıma göndermede bulundu.

O GÖNDERİYİ ALINTILADILAR

Fenerbahçe bu galibiyet sonrası iç saha serisini sonlandırdığı "Galatasaray için Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiyabksdvkavskdjfbksçdafbaksçdnjadlbfpbdiafbr" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-Kırmızılılar alınan şampiyonluk sonrasında "Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyskdokadoskodkaosdkaofjgdjıasjıKasdkjsadOasdkjsadÇaksdjkaskdjsakdjasdkadMasdHadgsfYaksdjsakdjsad" yanıtını verdi.





