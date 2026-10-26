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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta büyük tepki!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde RAMS Park'ın saha zemininin son hali spor kamuoyunu ayağa kaldırdı. Yaklaşık 15 gün önce yapılan zemin yenileme çalışmalarının maça yetişmediği gözlenirken, bozuk zemin sosyal medyada büyük tepki topladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park'ta büyük tepki!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında tüm Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin başlama saatine kısa bir süre kala RAMS Park'tan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İki ezeli rakibin yeşil sahada vereceği büyük mücadele öncesinde stadın zeminindeki bozulmalar dikkat çekti.

ZEMİN YENİLEME ÇALIŞMALARI DERBİYE YETİŞMEDİ

Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 15 gün önce RAMS Park'ta başlattığı zemin yenileme ve hibrit çim iyileştirme çalışmalarının dev derbiye tam anlamıyla yetişmediği görüldü. Saha içerisindeki çim bozuklukları ve deformasyonlar yayın öncesinde çıplak gözle net bir şekilde fark edilirken, oyun kalitesini ve futbolcu sağlığını olumsuz etkilemesinden endişe edilen saha zemini eleştirilerin hedefi oldu.

TARAFTARLARDAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Karşılaşma öncesinde stadyumdan paylaşılan fotoğraflar ve videolar kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli taraftarlar, böylesine kritik ve yüksek bütçeli bir derbi mücadelesinin bu şartlardaki bir zeminde oynanacak olmasına sert tepki gösterdi. Binlerce futbolsever, dev karşılaşma öncesinde sahanın bu durumda olmasını eleştiren paylaşımlarda bulundu.

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Fenerbahçe Fenerbahçe

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Derbi fenerbahçe galatasaray zemin Rams Park
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