Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor PFDK'ya sevk edildi
Emre Şen

Hukuk Müşavirliği’nce 08.01.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarının ayrıntıları şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 06.01.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 06.01.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ANTOINE MAKOUMBOU’nun aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

