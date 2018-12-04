SPOR

Galatasaray, Ferhan Evren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan sürpriz imza! 2007 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyen Ferhan Evren ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray, Ferhan Evren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray altyapısında yetişen Ferhan Evren ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

2007 yılından beri sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Ferhan Evren orta sahada forma giyiyor.

Galatasaray Futbol Akademisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

2007 yılından beri Futbol Akademimizde eğitim alan futbolcumuz Ferhan Evren ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Hem Ferhan Evren'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.

FERHAN EVREN KİMDİR?

1 Ekim 2000 doğumlu olan Ferhan Evren tam bir joker. Asıl mevkisi ön libero olan Ferhan aynı zamanda sol ön ve sağ bekte de görev yapabiliyor.

Bu sezon U21 Ligi'nde 11 maça çıkan Ferhan Evren ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde 5 karşılaşmada oynama şansı buldu.

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
İspanyollardan bomba G.Saray iddiası!İspanyollardan bomba G.Saray iddiası!
G.Saray, Gomis'i arıyorG.Saray, Gomis'i arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporu ortaya çıktı!

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporu ortaya çıktı!

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Fikret Orman'dan flaş açıklamalar!

Fikret Orman'dan flaş açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayırlı olsun, gs alt yapıdan veya u 19 dan acil genç,yetenekli,fizikli ,hızlı topçuları A takıma katması gerekir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City gözlemcileri Beşiktaş - Galatasaray maçında Ozan Kabak'ı izledi

Dünya devi Ozan Kabak'ın peşine düştü!

Ünal Aysal: Galatasaray'ın marka değeri herkesten daha önemli

Ve Ünal Aysal konuştu!

Galatasaray, Ferhan Evren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

G.Saray genç yıldızla resmen imzaladı!

İspanyollardan bomba G.Saray iddiası!

İspanyollardan bomba G.Saray iddiası!

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i arıyor

G.Saray, Gomis'i arıyor

Muslera’dan derbiye damga vuran hareket

Muslera’dan derbiye damga vuran hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.