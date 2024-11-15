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Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerine sürpriz bir kaleci alıyor! Yönetim ters köşe yapıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.11.2024 13:23
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray yönetiminin arayışlara başladığı bilinirken en kuvvetli adayın kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerine sürpriz bir kaleci alıyor! Yönetim ters köşe yapıyor...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Sözleşmesi yaşından dolayı uzatılmayacak olan Muslera'nın yerine gelecek kaleci belli oldu.

GALATASARAY GÜNDEMİNE ALDI

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Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Kaua Santos'u sürpriz bir şekilde gündemine aldı. Tecrübeli bir kaleci alması beklenen sarı-kırmızılıların bu karardan vazgeçerek genç bir kaleci almak istediği öğrenildi.

ALMANYA'DA YILDIZLAŞIYOR

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Frankfurt forması giyen Kaua Santos, Almanya Ligi'nde en iyi kaleciler arasında gösteriliyor. Frankfurt'un Kaua Santos için 10 milyon Euro gibi bir bonservis istediği yazıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
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