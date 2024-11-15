Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerine sürpriz bir kaleci alıyor! Yönetim ters köşe yapıyor...

13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Sözleşmesi yaşından dolayı uzatılmayacak olan Muslera'nın yerine gelecek kaleci belli oldu.

GALATASARAY GÜNDEMİNE ALDI

Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Kaua Santos'u sürpriz bir şekilde gündemine aldı. Tecrübeli bir kaleci alması beklenen sarı-kırmızılıların bu karardan vazgeçerek genç bir kaleci almak istediği öğrenildi.

ALMANYA'DA YILDIZLAŞIYOR

Frankfurt forması giyen Kaua Santos, Almanya Ligi'nde en iyi kaleciler arasında gösteriliyor. Frankfurt'un Kaua Santos için 10 milyon Euro gibi bir bonservis istediği yazıldı.