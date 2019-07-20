SPOR

Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de İtalya'da Fiorentina ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya'nın ACF Fiorentina takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak.

Serie A'da 2018-2019 sezonunu 41 puanla 16. sırada bitiren Fiorentina, İtalya Kupası'nda da yarı finalde turnuvaya veda etti. Mor-beyazlı ekibin başında bu sezon Teknik Direktör Vincenzo Montella bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıları UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıdığı sezonun ardından 2000-2001 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırmıştı. Sarı-kırmızılılar, Fiorentina ile daha önce 8 Ağustos 2012'de Türk Telekom Stadyumu'nda hazırlık maçında karşılaşmıştı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı.

Hayatınızın profesyonel ilk adımında dikkat etmeniz gerekenlerHayatınızın profesyonel ilk adımında dikkat etmeniz gerekenler
Cimbom 5 futbolcuyu bonservissiz transfer ettiCimbom 5 futbolcuyu bonservissiz transfer etti
Daha iyi seviyeye ulaşacağızDaha iyi seviyeye ulaşacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fiorentina İtalya Kupası

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Afrika Kupası'nda şampiyon belli oldu!

Afrika Kupası'nda şampiyon belli oldu!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Fenerbahçe'de ayrılık var!

Fenerbahçe'de ayrılık var!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

G.Saray Fiorentina ile karşılaşacak

Galatasaray bu yaz transfer döneminde ince eleyip, sık dokuyor

Cimbom 5 futbolcuyu bonservissiz transfer etti

Marcao: Daha iyi seviyeye ulaşacağız

Daha iyi seviyeye ulaşacağız

Leipzig 3 - 2 Galatasaray

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Jean Michael Seri: Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum

'Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum'

Seri, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.