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Galatasaray, fırsat tepti! Dinamo Kiev karşısında 2 puan bıraktı... İlk 8 şansını zora soktu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 20:25
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı - kırmızılılar, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamlamasına rağmen ikinci yarıda Yarmolenko'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray, fırsat tepti! Dinamo Kiev karşısında 2 puan bıraktı... İlk 8 şansını zora soktu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, RAMS Park'ta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, 3-1 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

RAMS PARK'TA TAM 6 GOL!

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Estonyalı hakem Kristo Tohver'ın düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılıar 6'Davinson Sanchez, 22'Abdülkerim Bardakcı ve 53' Victor Osimhen'in (p) attığı gollerle farkı iki kez 2'ye çıkardı. Ancak temsilcisimiz, 45'Vladyslav Vanat ve 68', 81'Yarmolenko'dan gelen gollere engel olmadı.

SIRADAKİ RAKİP AJAX

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Bu sonuçla birlikte ilk 8 için fırsat tepen Cimbom, puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya oturdu. Okan Buruk ve öğrencileri gelecek hafta Avrupa'da lig aşamasında son maçına Ajax deplasmanında çıkacak.

MERTENS TARİHE GEÇTİ

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Dinamo Kiev karşısında Avrupa Ligi'ndeki 70. maçına çıkan Dries Mertens, turnuva tarihine geçti. Belçikalı yıldız, Kupa 2'de en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elde etti. Ayrıca karşılaşmada ilk golün asistini yapan Mertens, toplamda 18 asistle Avrupa Ligi'nin en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.

SADECE 1 GOLLERİ VARDI...

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Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Avrupa kupalarına veda etmişti. Avrupa Ligi’nde puanı olmayan tek takım olan Kiev ekibi, 6 maçta sadece 1 gol atma başarısı göstermişti.

SAHASINDA İLKİ YAŞADI

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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında hiç puan kaybetmeyen Galatasaray, bu serisini sona erdirerek ilk kez puan kaybı yaşadı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 3
Dinamo Kiev Dinamo Kiev

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi Abdülkerim Bardakcı galatasaray Victor Osimhen
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