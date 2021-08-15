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Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'yi karşıladılar

15.08.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kente gelen Fenerbahçe kafilesini yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Polis, yoğun güvenlik önlemi alırken 2 kişinin Galatasaray forması giyerek karşılamaya gelmesi dikkat çekti.

Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'yi karşıladılar

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 20.30’da kalkan uçakla saat 22.10’da Adana Havalimanı’na gelen Fenerbahçe’yi, yaklaşık 100 kişilik sarı-lacivertli taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak otele gitti.

Öte yandan karşılamaya 2 kişi Galatasaray forması giyerek geldi. Taraftarlar arasında ise herhangi bir kavga çıkmadı. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazar günü akşam saat 21.45’de Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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