Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'yi karşıladılar

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 20.30’da kalkan uçakla saat 22.10’da Adana Havalimanı’na gelen Fenerbahçe’yi, yaklaşık 100 kişilik sarı-lacivertli taraftar grubu karşıladı.
Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak otele gitti.
Öte yandan karşılamaya 2 kişi Galatasaray forması giyerek geldi. Taraftarlar arasında ise herhangi bir kavga çıkmadı. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazar günü akşam saat 21.45’de Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum