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Galatasaray, Frankowski'nin transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Przemysaw Frankowski’nin transferi konusunda Fransa ekibi Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray, Frankowski'nin transferini resmen açıkladı
Emre Şen

Galatasaray, Frankowski’nin 5.5 milyon Euro bedelle 2 sezonluğuna Rennes’e kiralandığını açıkladı. Frankowski'nin kiralık kontratı bittikten sonra 5.7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Frankowski nin transferini resmen açıkladı 1

30 yaşındaki Polonyalı sağ bek, geride kalan sezonda Galatasaray'da 15 maçta görev yaptı ve takımına kaydettiği 1 asist ile skor katkısı sağladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Przemysław Adam Frankowski’nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize;

2025/2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026/2027 futbol sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.

Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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galatasaray Przemyslaw Frankowski
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