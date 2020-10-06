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Galatasaray, Garry Rodrigues ile ilgilendi ancak vazgeçti! İşte nedeni...

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2020 21:29 | Son Güncelleme

Transfer döneminde taraftarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray, son gün Garry Rodrigues için girişimlerde bulundu ancak Fenerbahçe ile Al Ittihad arasında yaşanan sorunun belirsizliğini koruması nedeniyle transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Galatasaray, Garry Rodrigues ile ilgilendi ancak vazgeçti! İşte nedeni...

Yaz transfer dönemi dün resmen sona erdi, Galatasaray Yönetimi son günde taraftarını mutlu edecek bir KAP bildirimi yapamadı. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin transfer sezonuna damgasını vurduğu 2020-21 sezonunun yaz döneminde Galatasaray, rakibinin bu alanda oldukça gerisinde kaldı.

GARRY RODRIGUES İLE İLGİLENDİ

Tüm bu yaşananların ortasında Galatasaray'ın dün bir Fenerbahçeli yıldızla ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray'da transferin son gününde gündeme Garry Rodrigues geldi. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Garry Rodrigues'in transferi ele alındı. Kanat takviyesi isteyen Teknik Direktör Fatih Terim'in de eski futbolcusunun gelmesine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Ancak Fanerbahçe'nin Al Ittihad'dan kiraladığı Rodrigues'in durumundaki belirsizliğin sürmesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi. Arabistan basınından yapılan haberlere göre, Sarı Lacivertli takımda beklenen çıkışı yapamayan Rodrigues, Al-Ittihad'a geri dönmeye karar verdi.Fenerbahçe yönetimi ile görüştükten sonra resmiyet kazanması beklenen kararın ardından Rodrigues Arabasitan'ın yolunu tutacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mustafa cengize biri söylesin ocak ayına hazırlansın
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