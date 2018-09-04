Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yaptı!

Sarı kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 Euro olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 Euro olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
Rodrigues geçen sezon ligde oynadığı 33 maçta 9 gol ve 11 asist üreterek takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli pay sahibi olmuştu.
Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı
Ömer Bayram sahalardan 1-1.5 ay uzak kalacak!
Volkan Demirel'den Kayserisporlulara skandal sözler!
Ömer Bayram, Galatasaray'a transferini gece kulübünde kutlayınca tepki çekti!
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmek istediği iddia edildi!
Bursaspor - Beşiktaş maçında sahaya yabancı madde atılınca Karius şaşkına döndü
Vagner Love, Bursaspor beraberliği sonrası stattan gülerek ayrıldı!
Hayrettin Hacısalihoğlu :Galatasaray camiasından özür dileriz
Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Standart Liege'i Erce Kardeşler transferi nedeniyle FIFA'ya şikayet edecek!
40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum