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Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yaptı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2018 20:14 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü, Garry Rodrigues'in yıllık ücretinin 1 milyon 350 bin Euro'dan 1 milyon 900 bin Euro'ya yükseltildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yaptı!

Sarı kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 Euro olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 Euro olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Rodrigues geçen sezon ligde oynadığı 33 maçta 9 gol ve 11 asist üreterek takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli pay sahibi olmuştu.

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Galatasaray Garry Rodrigues

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