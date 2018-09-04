Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yaptı!

Sarı kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 Euro olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 Euro olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Rodrigues geçen sezon ligde oynadığı 33 maçta 9 gol ve 11 asist üreterek takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli pay sahibi olmuştu.

