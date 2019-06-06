Galatasaray, gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nu mahkemeye verdiğini açıkladı

Galatasaray Kulübü, TRT Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Katıldığı bir televizyon programında büyük bir emek ve özveri sonucunda alnımızın akı ile kazandığımız 22. Şampiyonluğumuz ile ilgili dayanaksız, hadsiz, haksız ithamlarda bulunan Ferudun Niğdelioğlu isimli zat hakkında, suç teşkil eden bu ithamları üzerine 23.05.2019 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, gereğinin yapılması için anında suç duyurusunda bulunulduğunu camiamızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

FERUDUN NİĞDELİOĞLU NE DEMİŞTİ?

TRT Spor'da katıldığı programda Ferudun Niğdelioğlu, Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk sürecinde şaibe yaptığını iddia etmişti.

İşte Niğdelioğlu'nun sözleri:

"Ergun Gürsoy sürecinden başlayıp, Yurdeşen Karahasanlı günlerden Abdurrahim Albayraklı günlere geldi Galatasaray. Her şeyi şaibeli. Her söz şaibeli. Abdurrahim Albayarak şaibeyi açıklasın. Fırat Aydınus mevzusu var. Galatasaray maçından 2 hafta sonra Fırat Aydınus'un ses kayıtlarını kim neden çıkardı? 'Ben Galatasaray için görevimi en iyi şekilde yapmak için geri dönüyorum' diyen Ali Dürüst mü yaptı? Çok ciddi bir yapılanma var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Sadece Galatasaray için değil, ülke futbolunun içine dinamit yerleştirildi. Fatih hocanın Başakşehir maçında yaptıklarını, Abdullah Avcı yapsaydı ne konuşurduk?"

