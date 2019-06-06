SPOR

Galatasaray, gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nu mahkemeye verdiğini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.06.2019 22:52 | Son Güncelleme

Galatasaray, gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nu mahkemeye verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Galatasaray, gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nu mahkemeye verdiğini açıkladı

Galatasaray Kulübü, TRT Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Katıldığı bir televizyon programında büyük bir emek ve özveri sonucunda alnımızın akı ile kazandığımız 22. Şampiyonluğumuz ile ilgili dayanaksız, hadsiz, haksız ithamlarda bulunan Ferudun Niğdelioğlu isimli zat hakkında, suç teşkil eden bu ithamları üzerine 23.05.2019 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, gereğinin yapılması için anında suç duyurusunda bulunulduğunu camiamızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

FERUDUN NİĞDELİOĞLU NE DEMİŞTİ?

TRT Spor'da katıldığı programda Ferudun Niğdelioğlu, Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk sürecinde şaibe yaptığını iddia etmişti.

İşte Niğdelioğlu'nun sözleri:

"Ergun Gürsoy sürecinden başlayıp, Yurdeşen Karahasanlı günlerden Abdurrahim Albayraklı günlere geldi Galatasaray. Her şeyi şaibeli. Her söz şaibeli. Abdurrahim Albayarak şaibeyi açıklasın. Fırat Aydınus mevzusu var. Galatasaray maçından 2 hafta sonra Fırat Aydınus'un ses kayıtlarını kim neden çıkardı? 'Ben Galatasaray için görevimi en iyi şekilde yapmak için geri dönüyorum' diyen Ali Dürüst mü yaptı? Çok ciddi bir yapılanma var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Sadece Galatasaray için değil, ülke futbolunun içine dinamit yerleştirildi. Fatih hocanın Başakşehir maçında yaptıklarını, Abdullah Avcı yapsaydı ne konuşurduk?"

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Galatasaray ferudun niğdelioğlu

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TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONU VE TÜRKİYE'NİN İKİNCİSİ İLE ÜÇÜNCÜSÜ VE DAHİLİ,İDDİASI OLUP;BUNU BAŞARAMAMIŞ HER BİR STSL TAKIMI'NIN KLÜPLER BİRLİĞİNDE OY VERİP,GELECEK TAŞŞAK ARTALANIN,SONUÇSUZ ÇIKMASININ HEZEYANI İLE;Galatasaray ÜZERİNDEN PRİM YAPAN BEŞİKTAŞ DİYEMİYORUM (!) OLSA OLSA FETÖCÜEZİK7DİLENCİŞİKEBAHÇE EZİKLİĞİ DİYORUM...GALATASARAY ÜZRİNDEN KURULAN VE FETÖNÜN PARALARINI KESTİĞİ OLUŞUMUN,YENİ HEDEFLERLE YAPILANMASI,KAPS İLE KISIR DÖGÜYÜ DEĞİŞTİRECEKTİR Kİ;ÇOK YAZIK BİR RZELİ RAKİBİN İPLERİ İNDİRİP (YARIŞMA AZMİ)HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMASININ SONUCUDUR BU YAŞANILAN
Eksiği var, fazlası yok. Anlamadım, neden mahkemeye veriyorlar. Adam çok doğru söylemiş.
YENİ HEDEFLERLE YAPILANAMAMASI,KAOS İLE KISIR DÖNGÜYÜ DEĞİŞTİRECEKTİR,Kİ ÇOK YAZIK BİR EZELİ RAKİBİN İPLERİNİ İNDİRİP,TESLİM (YARIŞMA AZMİNİ YİTİRİP)HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMASININ BİR SONUCUDUR BU YAŞANILAN.FETÖNÜN BİTİP AĞLAKLARIN,AĞLAMAYI BIRAKIP;ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇABA GÖSTEREMEMESİ BU OLSA GEREK!....
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