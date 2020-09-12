Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı izle | GS Antep canlı | bein sports

Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in ilk 11'i belli oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Arda Turan 9 yıl aradan sonra Galatasaray forması ile kaptan olarak sahaya çıkacak. Galatasaray Gaziantep FK canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bein sports'dan canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı sitemizde...

GALATASARAY - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ ÖNÜ DETAYLARI

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmedi (1G 1B) ancak rakibini konuk ettiği tek karşılaşma berabere bitti (3-3).

Geçen sezonun açılış haftasında Denizlispor'a yenilen Galatasaray, 2011/12'den bu yana üst üste iki sezona mağlubiyetle başlamıyor.

Açılışını iç sahada yaptığı son 15 Süper Lig sezonunun 14'üne ve son 10 sezonun tamamına kazanarak başlayan Galatasaray, bu süreçte tek yenilgisini Gaziantepspor'dan aldı (1999/2000'de 1-2).

Gaziantep FK'nın Süper Lig'de aldığı en farklı mağlubiyet, geçen sezonun açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanında gelmişti (0-5).

Gaziantep FK geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçında toplam 17 gol yedi (1G 1B 3M).

Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de Gaziantep FK'ya attığı beş golün üçünde Sofiane Feghouli'nin doğrudan katkısı vardı (2 gol & 1 asist).

Gaziantep FK forması giyen Papy Djilobodji'nin geçen sezon hem gol atıp hem de asist yaptığı tek Süper Lig maçı Galatasaray'a karşıydı (Haziran 2020; 1 gol & 1 asist).

İlk hafta maçını evinde oynadığı son dört Süper Lig sezonuna galibiyetle giren Fatih Terim, son yenilgisini 1999/2000 sezonunda aldı (1-2 vs Gaziantepspor).

Fatih Terim, Süper Lig kariyerinde yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara Ocak 2013'ten (1-2 vs Kasımpaşa, Şota Arveladze) bu yana kaybetmiyor (8G 3B).

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde çıktığı iki açılış maçını da deplasmanda toplam dokuz gol yiyerek kaybetti (Galatasaray 4-1 Kayserispor & Fenerbahçe 5-0 Gaziantep FK).