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Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda? GS Antep maçı canlı yayın bilgisi!

01.09.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu 5. haftasında Nef Stadyumu'nda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler arama motorlarında karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda? GS Antep maçı canlı yayın bilgisi!

Galatasaray ile Gaziantep Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?", "Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Gaziantep maçı 5 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep maçı beIN SPORTS 1 HD'de canlı olarak ekrana gelecek.

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