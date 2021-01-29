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Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaştı iddiası

29.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaştı iddiası

Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes ile anlaştığı kaydedildi.

İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, orta sahada alternatif isimlerle de temaslarını sıklaştırdı. İtalyan basınından Alessio Alaimo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, daha önce de temasa geçilen Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir kez daha iletişime geçti.

OYUNCU GELMEYE HAZIR

Torino'nun da istediği 22 yaşındaki orta saha ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, kulübü Benfica ile de kiralık anlaşması üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 60 MİLYON EURO

Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon Euro olarak belirlemişti. Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.

(SPORX)

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