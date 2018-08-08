Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ercan Şirin'i transfer etti

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Ercan Şirin ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Gençlerbirliği'ne bu futbolcu için yetiştirme bedeli ödeneceği öğrenildi.

Galatasaray Futbol Akademisi bu sezon Mirza Cihan, Malik Karaahmet, Emircan Seçgin, Murat Şenel ve Ata Öztürk'ü de transfer etmişti.



