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Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ercan Şirin'i transfer etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Ercan Şirin'i transfer etti.

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ercan Şirin'i transfer etti

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Ercan Şirin ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Gençlerbirliği'ne bu futbolcu için yetiştirme bedeli ödeneceği öğrenildi.

Galatasaray Futbol Akademisi bu sezon Mirza Cihan, Malik Karaahmet, Emircan Seçgin, Murat Şenel ve Ata Öztürk'ü de transfer etmişti.

Ercan Şirin


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Anahtar Kelimeler:
Ercan Şirin Galatasaray Gençlerbirliği

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