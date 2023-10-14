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Galatasaray Genel Kurulu'nda dikkat çeken yorum! 'İki sezon önce Azer Bülbül dinliyordum, şimdi ise...'

14.10.2023 16:43 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlandı. Konuşmacı olarak söz alan Oktay Banlı'nın ifadeleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Banlı'nın Azer Bülbül ve Simge Sağın sözleri, 31 Temmuz 2022'deki konuşmasını hatırlattı.

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı ve üyeler sırayla kürsüye gelerek konuştu. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlandı.

"AZER BÜLBÜL DİNLİYORDUM, SİMGE'YE GEÇTİM"

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Söz hakkı alan genel kurul üyesi Oktay Banlı'nın sözleri ise dikkat çekti. Banlı, "13. olduğumuz zaman Azer Bülbül dinliyordum. 'Duygularım Darmadağın' diye bir şarkısı vardı. Artık Simge Sağın dinliyoruz. 'Aşkın Olayım' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay Banlı'nın bu sözleri, sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

2022'DEKİ KONUŞMASI HATIRLANDI

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Galatasaray Genel Kurul Üyesi Oktay Banlı, 31 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada ise "Galatasaray yüzünden son yıllarda müzik zevkim değişti. Azer Bülbül dinler oldum. Güçlü bir takım olsun istiyorum. Ben de artık Demet Akalın dinlemek istiyorum." demişti.

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