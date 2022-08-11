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Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda canlı olarak ekrana gelecek?

11.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Giresunspor maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Heyecanla beklenen mücadele için geri sayım sürüyor. Futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip etmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda canlı olarak ekrana gelecek? İşte detaylar...

Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda canlı olarak ekrana gelecek?

Galatasaray Giresunspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Sarı-Kırmızılı ekip lige 3 puanla başladı. Şimdi gözler Giresunspor maçında. Vatandaşlar internette "Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Giresunspor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Giresunspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SARI KIRMIZILILARIN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic.

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