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Galatasaray Giresunspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı canlı yayın bilgileri!

12.08.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Giresunspor maçı için nefesler tutuldu. Her iki takım için de bir hayli önemli olan kritk maç için geri sayım devam ediyor. Galatasaray, ikinci haftada Giresunspor'u da mağlup ederek üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Peki Galatasaray Giresunspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Giresunspor maçı canlı yayın bilgileri...

Galatasaray Giresunspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı canlı yayın bilgileri!

Galatasaray Giresunspor maçı ile Süper Lig, yeni haftaya devam edecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Galatasaray Giresunspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Giresunspor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic.

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