Galatasaray Giresunspor maçı ile Süper Lig, yeni haftaya devam edecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Galatasaray Giresunspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Giresunspor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

SARI KIRMIZILILARIN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic.

