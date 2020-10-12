Galatasaray, Gomis için FIFA'ya gidiyor

Galatasaray, 2018 yılında Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıdı.
2018 yılında Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis'in, bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al-Hilal'in, Fransız golcünün son taksiti olan 2 milyon euroyu ödemediği ve bu nedenle Galatasaray'ın Suudi ekibini FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi. Ayrıca Gomis'in henüz alacaklarını da alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımı Al-Hilal'i FIFA'ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.
2019'DA DA YAŞANMIŞTI
Bilindiği üzere Suudi Arabistan ekibi 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon euroluk son taksiti geciktirmiş ve Sarı-Kırmızılı kulüp, Al-Hilal'e 10 gün mühlet vermişti.
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