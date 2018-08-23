Galatasaray, Gomis transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

AL HILAL BAŞKANI DA GOMIS TRANSFERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gomis’in sağlık kontrollerinin adım adım takip edildiğini söyleyerek, "Anlaşma sağlandı. Gomis artık Al Hilal’de" ifadelerini kullanmıştı.

GOMIS'İN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, ligde çıktığı 33 maçta 29 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 5 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırmıştı. Gomis ayrıca 29 golle ligde gol krallığı unvanını da almıştı.

