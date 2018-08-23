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Galatasaray, Gomis transferini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e transferi konusunda resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Gomis transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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AL HILAL BAŞKANI DA GOMIS TRANSFERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gomis’in sağlık kontrollerinin adım adım takip edildiğini söyleyerek, "Anlaşma sağlandı. Gomis artık Al Hilal’de" ifadelerini kullanmıştı.

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GOMIS'İN GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, ligde çıktığı 33 maçta 29 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 5 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırmıştı. Gomis ayrıca 29 golle ligde gol krallığı unvanını da almıştı.

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Bafetimbi Gomis Galatasaray al hilal

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